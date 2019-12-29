“أمنية” تموّل المرحلة الثانية من تدريب الخياطة في “أرزاق”

عمّان- تحت مظلة أمنية الخير، وفي إطار دعمها للمشاريع الإنتاجية، رعت شركة أمنية حفل تخريج المرحلة الثانية من دورة الخياطة المتقدمة في مشروع أرزاق، أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومنصة نوى الإلكترونية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

وموّلت أمنية بالكامل دورة الخياطة المتقدمة التي استفادت منها 10 سيدات، انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة بأهمية تمكين السيدات وتعزيز دورهن الاقتصادي في المجتمع، حيث اشتملت دورة الخياطة التدريبية المتقدمة على قص القماش وتصميم الملابس وإنتاج قطع تضاهي الملابس المعروضة في السوق المحلي.

وفي تعليقه على هذا الدعم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة: “تؤمن أمنية بأهمية تمكين السيدات ودعمهن ليصبحن فاعلات ومنتجات في المجتمع الأردني، لذلك نقوم باستمرار بدعم المؤسسات والجمعيات التي تحقق هذا الهدف الجليل وعلى رأسها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومنصة نوى الإلكترونية”، مبيناً أن أمنية أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها داعم وشريك رئيسي لجميع فئات المجتمع خصوصاً المرأة من خلال العمل على إدماجها في المجتمع، وتمكينها اقتصادياً لتساهم وبفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشاد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أيمن المفلح، بالدعم الذي قدمته شركة أمنية لتنفيذ دورة الخياطة التدريبية المتقدمة لمجموعة من السيدات، إلى جانب رعايتها لحفل التخريج، مبيناً أن هذا الدعم سيُسهم في تمكين المستفيدات اللواتي يعانين من ظروف معيشية صعبة، ويغير من حياتهن إلى الأفضل ليصبحن سيدات منتجات قادرات على إعالة عائلاتهن.