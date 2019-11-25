“أمنية” تنال فضية جائزة تجربة العملاء الدولية

عمان- حصدت شركة أمنية، الجائزة الفضية عن فئة شكاوى العملاء، لتقديمها تجربة عملاء فريدة ومتميزة، من مؤسسة جائزة تجربة العملاء الدولية، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم الخميس الماضي في أمستردام – هولندا.

وتسلّم الجائزة، مندوبا عن الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، مدير التوزيع وخدمة العملاء، حامد عطيات، وذلك بعد أن قدّم عرضا أمام لجنة تحكيم مختصة، أعلن على إثره عن فوز أمنية بالجائزة الفضية.

وتم اختيار شركة أمنية إلى جانب 100 شركة عالمية لنهائي جوائز “تجربة العملاء الدولية”، بعد توافقها مع المعايير والشروط الموضوعة من قبل مؤسسة الجوائز الدولية المنظمة للجائزة.

وتعليقا على هذه الجائزة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، أن أمنية تبنّت العديد من الأعمال والإجراءات التي تعزز من جهودها الساعية لزيادة سرعة تجاوبها مع شكاوى العملاء على مختلف خدماتها، لرصدها ومتابعتها والتجاوب معها بسرعة قياسية، حيث أتاحت لعملائها خيارات متعددة للتواصل مع موظفيها أبرزها؛ الموقع الإلكتروني للشركة، ومركز الاتصال الخاص بها، إلى جانب جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.