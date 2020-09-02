“أمنية” توسّع تغطية الفايبر فائق السرعة لتشمل الزرقاء الجديدة



عمان – أعلنت شركة أمنية –التابعة لمجموعة بتلكو البحرين– عن إضافة منطقة الزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، لقائمة المناطق التي تحظى بخدمات الإنترنت فائق السرعة ” الفايبر”، ليرتفع عدد المناطق التي تغطيها أمنية بهذه الخدمة إلى 8، وهي –بالإضافة إلى الزرقاء الجديدة- حي البركة والخالدي والصالحين وطبربور وتلاع العلي والياسمين وأبو نصير.

ويأتي اختيار أمنية لمنطقة الزرقاء الجديدة لكونها من أكثر المناطق كثافة سكّانية في محافظة الزرقاء، إذ تضم قرابة 11 ألف منزل ومنشأة تجارية.

الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، قال في تعقيبه على هذا التوسّع: “ننفّذ في شركة أمنية استراتيجية طموحة هدفها الارتقاء بقطاع الاتصالات الأردني من خلال الاستثمار في أحدث ما توصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال، إضافة إلى تقديم خدمات اتصال استثنائية لعملائنا تتسم بالجودة العالية والقيمة المضافة، وتفوق توقعاتهم وبما يسهم في إثراء تجاربهم الرقمية سواء في المنزل أو في العمل، ناهيك عن أسعار هذه الخدمات المنافسة في السوق المحلي”. مؤكّدا تقديم عروض خاصة واستثنائية لمشتركي الزرقاء الجديدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف شطارة: “وفي ظل ما يشهده قطاع الاتصالات من تحولات وتطورات متسارعة فإننا ملتزمون بمواصلة التوسّع في تغطية محافظات المملكة بخدمات الفايبر وضمن جدول زمني محدد مسبقاً، حيث سيكون في مقدور عملائنا من المشتركين التمتّع بسرعة إنترنت عالية تصل إلى 1000 ميغابت في الثانية مما سيسهل عليهم تحميل ملفات ضخمة وتنزيل الأفلام، ومشاهدة مقاطع الفيديو عالية الوضوح، ولعب ألعاب عبر الإنترنت بسرعة عالية ودون أي تأخير”، منوّها أيضا إلى أن خدمات الإنترنت فائق السرعة تساعد الشركات في تنفيذ خططها وبرامجها الموضوعة وبما يسهم في نمائها وتطورها.