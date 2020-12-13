“أمنية” توفر بيئة عمل مريحة لموظفيها العاملين عن بُعد

عمان-في إطار تنفيذها لأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، وتبنيها لاستراتيجية العمل المرن، أعلنت شركة أمنية عن توفير بيئة عمل مريحة لجميع موظفيها العاملين عن بُعد ومن منازلهم.

وفي سبيل تحفيز موظفيها وتوفير البيئة المريحة لهم للإبداع والإنتاج، حرصت أمنية على تقديم الدعم اللوجستي والخدمات المرتبطة بتهيئة الموظفين للعمل عن بعد. ومن ضمن ذلك توفير الأثاث المكتبي لموظفي مركز خدمات المشتركين ورفع سقف خدمات الإنترنت المنزلي لكل موظفي الشركة.

وفي تعليقها على هذه الخطوة النوعية، قالت القائم برئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في شركة أمنية، ديانا السعيدي: “نؤمن بأهمية الاستثمار في موظفينا وتقديم الدعم لهم وتعزيز أدائهم وتحقيق الجودة في العمل، وبما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتزويد عملائها بأفضل الخدمات وأكثرها تطوراً”.

وأشارت السعيدي إلى أن تبني استراتيجية المرونة في العمل عن بُعد يساعد في توفير فرص عمل أكثر وزيادة في حجم أعمال الشركة، ويصب بالتالي في تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في خلق تنمية مستدامة وشاملة. وأوضحت أن شركة أمنية تلتزم في تفعيل نظام العمل المرن وتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين من خلال وضع خطة لتأمين الأدوات اللازمة لراحتهم ونجاحهم في أداء وظائفهم.

وأكّدت السعيدي، إلى أن أمنية تطبق استراتيجية العمل المرن وفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تزيد من ولاء الموظفين للعمل والمكان الذي يعملون فيه وتنمي الشعور لديهم بأن الشركة تنظر بعين الرعاية والاهتمام لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.