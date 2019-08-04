“أمنية” توفر خدمات اتصالات وتجوال دولي في واحة الحجاج



عمان- أعلنت شركة “أمنية”، التابعة لمجموعة بتلكو البحرين، عن توفيرها خدمات الاتصالات وعروض التجوال الدولي في واحة الحجاج الواقعة في المنطقة التنموية لحجاج بيت الله الحرام، ليتسنى لهم التواصل مع عائلاتهم ومعارفهم بسهولة ويسر. وقام فريق شباب أمنية بالترويج للخطوط مسبقة الدفع في واحة الحجاج لأولئك الذين لا يملكون أرقام “أمنية” للاستفادة من باقات التجوال الدولي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تبوأت شركة “أمنية” صدارة شركات الاتصالات العاملة في السوق الأردني لقدرتها على توفير طيف متنوع من خدمات الاتصالات عالية الجودة والموثوقية، ضمن عروض وحزم غاية في التنافسية، تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائها من الأفراد والشركات.

وفي تعليقه على توفير خدمات حصرية للحجاج، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة : “باتت أمنية اليوم، وبفضل جودة خدماتها وتميزها، محط ثقة الملايين من العملاء واختيارهم الأول، واليوم نفخر بتقديم خدمات التجوال الدولي وباقات الاتصالات الحصرية لحجاج بيت الله الحرام، ما يجعل مسؤوليتنا أكبر للحفاظ على معاييرنا المتقدمة من جهة، وضمان تقديم خدمات غير مسبوقة لهم من جهة أخرى”.

وأوضح شطارة، أن عروض “أمنية” الحصرية للحجاج تنسجم وخطط أمنية المستمرة في توفير وتطوير خدمات وحلول اتصالات تلبي متطلبات واحتياجات عملائها الحاليين والمحتملين، وتسهم في إثراء تجاربهم والارتقاء بهم، مشيراً إلى أن هذه العروض تساعد على بقاء الحجاج متصلين ومتواصلين مع عائلاتهم وأعمالهم.