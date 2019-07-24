“أمنية” توقع اتفاقية مع “العلوم والتكنولوجيا” لعقد دورات متخصصة في الأمن السيبراني



عمان-وقعت شركة أمنية، التابعة لمجموعة بتلكو البحرين، والرائدة في مجال توفير خدمات الأمن المدارة والأمن السيبراني، وجامعة العلوم والتكنولوجيا اتفاقية تفاهم تعقد من خلالها شركة أمنية دورات تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني لطلاب الجامعة وحديثي التخرج، تكون بذلك أول مشغل اتصالات في المملكة تقوم بعقد هذه الدورات دون مقابل. وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور صائب خريسات، بحضور كبار الموظفين من الجانبين، وذلك في مقر الجامعة الرئيسي في إربد.

تأتي هذه المبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة أمنية والتي تسعى من خلالها لتدريب طلبة الجامعة وحديثي التخرج دون مقابل في مجال الأمن السيبراني، وبالتالي تأهيلهم للحصول على شهادات الاعتماد العالمية لرفد سوق العمل الأردني والمنطقة بشكل عام بمتخصصين مؤهلين من أجل تلبية حاجة السوق المتزايدة لهذا التخصص.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم خبراء أمنية وفريقها المتخصص في مجال الأمن السيبراني، بتدريب طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا على موضوعات خاصة بالأمن السيبراني ضمن ورش عمل تدمج بين الدورات العمليّة والمحاضرات المتخصصة. كما وسيتم توقيع اتفاقيات مشابهة مستقبلاً مع جامعات أردنية أخرى.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة، الثقة العالية التي توليها جامعة العلوم والتكنولوجيا لشركة أمنية وريادتها في مجال الأمن السيبراني، موضحاً أن الشركة ستشارك خبراتها عالية المستوى في مجال الأمن السيبراني مع طلبة الجامعة الذين يسعون إلى بناء وتعزيز قدراتهم في هذا التخصص، ما يسهم في رفد السوق الأردني بالمؤهلات والخبرات اللازمة في هذا المجال. وبين شطارة، أن هذه الدورات التدريبية التي ستقدم لاحقاً لطلبة الجامعات الأردنية وغيرهم من المهتمين في هذا المجال، ستدعم الجهود الحكومية الساعية إلى توفير البنية التحتية والبيئة القانونية والتشريعية الخاصة في مجال الأمن السيبراني، لافتاً إلى أن الحكومة أقرت في حزيران الماضي قانون الأمن السيبراني للحماية من تهديدات حوادث الأمن السيبراني وبناء قدرات وطنية لمواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبُنى التحتية.

من جانبه، ثمّن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور صائب خريسات هذه الشراكة مع شركة أمنية بهدف تبادل الخبرات لإثراء الخريجين من طلبة الجامعة في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد ترجمة لأحد أهداف الجامعة بتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعات الأكاديمية والصناعية والأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية بالجامعة.