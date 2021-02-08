“أمنية” راعي الاتصالات الحصري للقاء حواري حول الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي

عمان- ضمن مساعيها المستمرة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، أعلنت شركة “أمنية” عن رعايتها كشريك اتصالات حصري للقاء حواري افتراضي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني، لمناقشة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2020، الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة. وناقش اللقاء الحواري، أهداف ورؤية الاستراتيجية، والإدارة الرقمية (حوكمة التحول الرقمي) وممكنات الاستراتيجية مثل (البنية التحتية الرقمية، وتقنيات التحول الرقمي، والمنصات السحابية، والدفع الإلكتروني، والأردن كمنصة (JAAP)، والهوية الرقمية، والإنترنت عريض النطاق والتقنيات الرقمية المتنقلة، وبرنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، والشبكة الحكومية الآمنة).

كما ناقش اللقاء؛ البيانات التي تشمل نظام المعلومات الوطني، وتصنيف البيانات الحكومية، والبيانات الشخصية، والبيانات المفتوحة، إضافة إلى دور الشباب والتكنولوجيا والوظائف، والخدمات الحكومية الرقمية، والمشاركة المجتمعية الرقمية، وإدارة التغيير، وإدارة الموارد الحكومية. وقال هناندة، خلال اللقاء “إن الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2020 تمثل إطاراً استراتيجياً للتحول الرقمي للأردن يوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع الأداء الحكومي”، لافتاً إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يعد الممكن التكنولوجي لتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة السبعة عشر. وشدد الهناندة، على حرص الحكومة، ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية عبر رقمنة القطاعات الرئيسية وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات كافة، مع التركيز على بناء مهارات أكثر ملائمة في المستقبل ورفع معدلات خلق المزيد من الوظائف وتعزيز ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية الرقمية. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة “إن رعاية أمنية لهذا اللقاء الحواري تنسجم وتوجهاتها في التحول لمشغل اتصالات رقمي بالكامل؛ حيث قطعت الشركة شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال طرحها العديد من المنتجات وحلول الاتصالات الرقمية التي تلبي تطلعات وتوجهات عملائها”.

ولفت شطارة إلى عدد من العوامل التي أسهمت في الإسراع في عملية التحول الرقمي في البلاد، منها ارتفاع نسبة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المملكة، والنقلة النوعية التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأعوام الأخيرة الماضية، سواء على صعيد تقديم الخدمات والتقنيات الحديثة أو تهيئة وتطوير البنية التحتية، مبيناً أن ظهور جائحة كورونا وانتشار الفيروس أيضاً رفعا الطلب على الخدمات الإلكترونية بأنواعها كافة.