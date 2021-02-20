“أمنية”: فرقنا الفنية تعاملت باحترافية عالية مع العاصفة الثلجية



عمان- قالت شركة “أمنية”، إن فرقها الفنية والهندسية تعاملت باحترافية عالية مع الظروف المناخية التي شهدتها المملكة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك لضمان استمرارية الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين.

كما أكد رئيس الدائرة الهندسية المهندس سامي دبيس، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع العاصفة الثلجية؛ حيث تم إعطاء التوجيهات للفرق الفنية والهندسية للتعامل مع أي أعطال قد تحدث خلال العاصفة الثلجية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعمل على مدار العام في تحديث وصيانة الأبراج وخطوط الانترنت لمواجهة أي طارئ، ورفع السعات الاستيعابية للشبكة لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين للحصول على خدمات الاتصال والانترنت، كم تم مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات إضافية خلال موسم الشتاء والمنخفضات الجوية.

ولفتت “أمنية”، إلى أنها لم تتلق أي شكوى بشأن أي أعطال أو انقطاعات خلال العاصفة الثلجية، حيث ساعدت الخطوات الاستباقية التي قامت بها الفرق الميدانية التي انتشرت في جميع محافظات المملكة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب وتفقد الأبراج والشبكة في تجنب هذه الأعطال والانقطاعات، ما ساعد على حصول مشتركي الشركة على خدمات عالية الجودة وتمكينهم من متابعة الأخبار وتطورات الأحوال الجوية عبر شبكة الإنترنت والاستمتاع بالأجواء الثلجية والتواصل مع أحبائهم وأصدقائهم على شبكات التواصل الاجتماعي.