“أمنية”: كافة المسابقات والجوائز وفقا للتشريعات النافذة وبإشراف مندوبي “الصناعة”

عمان- أكدت شركة “أمنية” أن جميع المسابقات والجوائز التي تقوم بها الشركة يتم السحب عليها بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة وبحضور مندوب من الوزارة، ووفقاً لشروط المسابقة. ورداً على ما ورد وانتشر عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ يومين، أوضحت الشركة في بيان صادر عنها أمس، أن سياستها وبرامجها الخاصة في المسابقات والعروض تتسم بالشفافية التامة ووفقاً للتشريعات الوطنية النافذة.

وأوضحت “أمنية” أن برامج المسابقات تتم تحت إشراف ومتابعة وحضور مندوبي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووفقاً لما تنص عليه تعليمات “التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز”.

وأكدت “أمنية” أن برامج المسابقات تتسم بتوسيع قاعدة المشاركة وزيادة فرص الربح من خلال زيادة عدد المحاولات، وهو ما دفع عددا كبيرا من العملاء والمشتركين فيها لتكرار المحاولة حيث نجح بعضهم بالفوز أكثر من مرة نظراً لمشاركاتهم ومحاولاتهم المتكررة.

وأوضحت “أمنية” أن السيدة التي فازت في وقت سابق في مسابقة أطلقتها الشركة قبل سنوات وتقوم على مبدأ الإجابة عن الأسئلة المطروحة، جاء فوزها بعد مشاركتها عبر الرسائل النصية القصيرة؛ حيث امتازت هذه المسابقة بزيادة فرص المتسابق بالفوز بالجوائز، كلما زاد عدد مشاركاته. وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه لا يوجد ما يمنع فوز المشاركين في برامج المسابقات أكثر من مرة نظراً لطبيعة هذه المسابقات. كما أن القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة تسمح بالمشاركة في هذه المسابقات بدون وضع سقف لعدد المشاركات للشخص الواحد، كما تسمح بفوز الشخص الواحد لأكثر من مرة؛حيث لا يوجد أي نص يحدد عدد مرات المشاركة أو الفوز للشخص الواحد.