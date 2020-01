“أمنية” و”إدراك” يوقعان مذكرة تفاهم لنشر محتوى تعليمي

عمان- في خطوة تهدف إلى توفير مصادر معلومات غنية باللغة العربية للشباب الأردني على شبكة الإنترنت، وتسهيل وصولهم إلى محتوى تعليمي ثري، وقعت شركة أمنية، ومنصة إدراك الإلكترونية مذكرة تعاون مشترك.

وبموجب مذكرة التفاهم، الذي وقعها عن أمنية رئيسها التنفيذي، زياد شطارة، وعن منصة إدارك رئيستها التنفيذية، شيرين يعقوب، ستقوم أمنية بنشر المحتوى التعليمي للمنصة على مدونة The 8Log، التي أطلقتها الشركة العام الماضي لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

وعقب توقيع المذكرة، أعرب شطارة عن سعادته بهذا التعاون وقال: “نؤمن في أمنية بأهمية توفير سبل المعرفة والتعليم عالي الجودة لجميع الراغبين بالحصول عليه، ونأمل أن تثمر هذه الشراكة عن تحقيق أهدافنا المشتركة في توفير فرص الوصول إلى المعارف والعلوم المختلفة، من خلال مدونتنا The 8Log، والتي أصبحت خلال وقت قياسي محط اهتمام الكثيرين”.

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إدراك، شيرين يعقوب، اعتزازها بالتعاون مع شركة أمنية الرائدة في قطاع الاتصالات الأردني، لنشر المحتوى التعليمي الخاص بمنصة إدراك ومدونتها، على مدونة The 8Log، وبما يساعد الراغبين في التعلم من الحصول على تجارب تعليمية بطريقة عصرية وذكية تتناسب وظروفهم الحياتية”.

تجدر الإشارة إلى أن منصة إدراك، توفر التعليم النوعي باللغة العربية مجانا لكافة مستخدمي الإنترنت وتشجع على التعلم المستمر، سواء بالنسبة للتعليم العالي، التعليم المدرسي أو التطوير المهني. فهي منصة لمجموعة متنوعة من المساقات الإلكترونية المجانية تُقدمها أرقى وأفضل الجامعات والمؤسسات، وذلك عن طريق تسخير المواهب العربية الإقليمية والعالمية لتعزيز التقنيات.