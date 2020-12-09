“أمنية” و”المهندسين الأردنيين” تتفقان على تدريب المهندسين حديثي التخرج على الأمن السيبراني

عمان- تدعيماً لعلاقات التعاون الثنائية بين الجانبين، ولتعزيز مكانة الشركة الريادي في مجال الأمن السيبراني، اتفقت شركة “أمنية” ونقابة المهندسين الأردنيين، مؤخراً، على قيام أكاديمية أمنية للأمن السيبراني بتدريب المهندسين حديثي التخرج على قضايا الأمن السيبراني، بهدف تطوير مهاراتهم وتنميتها لتأهيليهم للانضمام إلى سوق العمل.

وجاء في الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة، ونقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، أن أكاديمية أمنية للأمن السيبراني ستعقد الجلسات التوعوية ومساقات تدريبية بهدف رفد السوق بالمختصين في مجال الأمن السيبراني؛ حيث سيتم التركيز في هذه الجلسات على مجالات محددة في الأمن السيبراني تؤهلهم للانضمام إلى سوق العمل.

وأسست شركة “أمنية” -التابعة لمجموعة بتلكو البحرين- أكاديمية أمنية للأمن السيبراني في كانون الأول (ديسمبر) 2018، لتكون الأولى من نوعها في المملكة، وعقدت عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني لتأهيل وإعداد طلبة الجامعات والخريجين الجدد وأعضاء النقابات المهنية، وذلك تحت مظلة “أمنية الخير” ضمن برامج مسؤوليتها المجتمعية.

وعقدت الأكاديمية دورة تمهيدية في الأمن السيبراني لمجموعة من المهندسين حديثي التخرج؛ حيث غطت الدورة مواضيع مختلفة من الأمن السيبراني إلى جانب مقدمة عن أمن المعلومات.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الجودة وأمن المعلومات واستمرارية العمل، في شركة “أمنية”، أمجد فروقة: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص أمنية على تطوير وتنمية مهارات الشباب لتمكينهم من مواجهة التطورات التكنولوجية المستمرة، وزيادة وعيهم بالتهديدات الإلكترونية التي شهدت نمواً مطرداً في الأعوام القليلة الماضية من جهة وإتاحة الفرص أمامهم لدخول سوق العمل”، لافتاً إلى أن أكاديمية أمنية للأمن السيبراني ستقوم مع شركائها ببناء قدرات طلبة الجامعات والنقابات المهنية التي ستقوم بتوقيع اتفاقيات مماثلة معهم.