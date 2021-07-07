أمنية و”عمّان الأهلية” تدشنان مختبرات تدريب للأمن السيبراني

عمان-في إطار مسؤوليتها المجتمعية وسعيها الدائم لتمكين الشباب الأردني وتأهيلهم وتسليحهم بأحدث الخبرات والتقنيات؛ أنشأت شركة أمنية التابعة لمجموعة بتلكو البحرين، والرائدة في مجال توفير خدمات الأمن السيبراني وخدمات الأمن المدارة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي جامعة عمان الأهلية وشركة Fortinet الرائدة عالميا في مجال الحلول المتكاملة والمؤتمتة للأمن السيبراني، مختبرات تدريب للأمن السيبراني في الجامعة مزودة بأحدث المواصفات التكنولوجية والتقنية لإعطاء هذه الدورات لطلبة وكوادر الجامعة من خلال مدربين محترفين ومؤهلين.

وتعتبر جامعة عمان الأهلية من أوائل الجامعات الأردنية التي حرصت على تمكين وتنمية قدرات أبنائها بدورات الأمن السيبراني، حيث واظبت الجامعة من خلال شراكتها مع أمنية على عقد العديد من الدورات والبرامج المتخصصة في هذا المجال.

وستعقد Fortinet في هذه المختبرات دورات تدريبية احترافية لطلبة جامعة عمان الأهلية، كما قامت بعقد دورة تدريب مدربين لـ 5 موظفين من الجامعة، بالإضافة لاعتمادهم في تدريباتها المهنية، لتزويد الطلبة بهذه الدورات.

ويعتبر إنشاء مختبرات الأمن السيبراني خطوة لاحقة لمجموعة من الخطوات والإجراءات التي قامت بها شركة أمنية لترسيخ ريادتها في مجال الأمن السيبراني، حيث أسست أول مركز متخصص لإدارة الأمن السيبراني يحمل طابع الذكاء الاصطناعي (Intelligent Security Operation Center – iSOC) لرصد الثغرات والتهديدات الأمنية وتوفير الخدمات التي تُناسب احتياجات الشركات والمؤسسات وتكافئ التطور المتزايد في التهديدات السيبرانية، وأسست الشركة أيضاً، أكاديمية أمنية للأمن السيبراني حيث عقدت مجموعة من الدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة في هذا المجال في مختلف الجامعات الأردنية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، عن سعادته بافتتاح هذه المختبرات في جامعة عمان الأهلية والتي تترجم توجهات وتطلعات شركة أمنية لخلق حالة عامة من التوعية في المجتمع الأردني، وخاصة طلبة الجامعات بالتهديدات الإلكترونية وتأثيراتها السلبية والخطيرة على الشركات وقطاع الأعمال والاقتصاد عموما والتي شهدت تزايدا ملحوظا خلال جائحة كورونا، مثنيا على جهود الجامعة ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني لافتتاح هذه المختبرات بالتعاون مع أكاديمية أمنية للأمن السيبراني وشركة Fortinet وذلك بهدف إعداد هؤلاء الطلبة والخريجين الجدد وتأهليهم لدخول سوق العمل. وأضاف شطارة أن مثل هذه الدورات التدريبية التي يعقدها مختصون من أكاديمية الأمن السيبراني أو شركة Fortinet تمنح الطلبة والخريجين الجدد وأعضاء الجمعيات المهنية الخبرات العملية حول تقنيات الأمن السيبراني، لتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتغلب على التحديات الناجمة عن التهديدات الإلكترونية.