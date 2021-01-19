أمنية: 30 ألف حركة قام بها مشتركون على أجهزة أمنية للخدمة الذاتية

عمان- الغد- أعلنت شركة أمنية، أنّ مجموع الحركات التي قام بها المشتركين عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتطورة والتي وفّرتها في الأسواق منذ إطلاقها التجريبي في تشرين الثاني الماضي، قد وصل إلى 30 ألف حركة رقمية.

ومن خلال هذه الأجهزة المبتكرة، والتي تعد أمنية أول شركة اتصالات توفّرها في السوق الأردني، يمكن لعملاء أمنية إدارة حساباتهم الخاصة، بما في ذلك خيارات الدفع السريع، وتجديد اشتراكاتهم وشحن الرصيد، ودفع فواتير خطوط الهاتف المحمول المدفوعة لاحقاً، وفواتير الإنترنت المنزلي والشخصي والفايبر، مع إمكانية إعادة النقود للعميل نقداً.

ووفّرت أمنية 20 جهاز خدمة ذاتية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، منها 13 جهاز في 13 موقعاً مختلفاً في محافظات العاصمة عمّان، والبلقاء، وإربد، وجرش، والزرقاء، إلى جانب 7 أجهزة في صالات عرض الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، “إنّ إقبال عملاء أمنية الكبير على استخدام هذه الأجهزة المبتكرة، دليل على الرؤية الثاقبة التي تملكها الشركة لتقديم حلول وخدمات اتصالات متطوّرة ومتقدّمة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يعيشها قطاع الاتصالات العالمي والأردني”، موضّحاً أن جائحة كورونا وما فرضته من معايير جديدة من تباعد اجتماعي والحاجة إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية الخدمات وعدم انقطاعها عن العملاء، استدعى التركيز على الأفكار المبتكرة والخلّاقة، وهذا ما تميّزت به شركة أمنية التي تصدّرت قائمة شركات الاتصالات التي تتفهم احتياجات وتطلعات المشتركين وتحاكيها بحرفية كبيرة وكفاءة عالية.

وكشف شطارة عن توجّهات أمنية المستقبلية بإضافة المزيد من الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر هذه الأجهزة، بما في ذلك خدمة إي فواتيركم لسداد فواتير المياه والكهرباء، ودفع المخالفات المرورية، ورسوم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات UWallet الخاصة بالشركة والتي تشمل السحب النقدي، والودائع والتحويلات والدفع من رصيد المحفظة.

تجدر الإشارة، إلى أنّ شركة أمنية تُعد أول شركة اتصالات وطنية توفر أجهزة الخدمة الذاتية المتطوّرة في المملكة، وذلك في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي، وتقديم خدمات اتصالات رقمية متكاملة على مدار الساعة لعملائها وفق أحدث المعايير العالمية.