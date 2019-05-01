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أمن الدولة استمعت لـــ 13 شاهد إثبات حتى اليوم بقضية الدخان

منذ ساعة واحدة

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عمان- قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، في نهاية جلسة علنية اليوم الأربعاء، رفعها إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع شاهد الإثبات وكذلك الاستماع لعدد من شهود الإثبات النيابة العامة.

واستمع القاضي الدكتور العفيف خلال الجلسة الى شاهد إثبات نيابة عامة واحد بقضية الدخان، وانتهت الجلسة قبل استكمال سماعه.

يشار إلى أن المحكمة استمعت حتى اليوم إلى 13 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان المتهم فيها 29، منهم 6 متهمين فارين من وجه العدالة؛ و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية؛ وشركتان اثنتان مسجلتان باسم شاهدين اثنين من شهود الإثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141 شاهد إثبات نيابة عامة.

وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـــ 21 المسندة للمتهمين، منها 8 جنايات و13 جنحة. (بترا)

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