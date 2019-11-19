أمن الدولة تؤجل النظر بقضية الدخان

عمان- الغد- قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في قضية الدخان بسبب دخول احد المتهمين للمستشفى. وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 77 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وتشمل القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتين مسجلتين باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13جنحة .