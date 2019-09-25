أمن الدولة ترفع جلسة الدخان للثلاثاء المقبل

عمان – قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية اليوم الأربعاء، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وتشكلت هيئة المحكمة بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس،

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى ثلاثة شهود إثبات نيابة عامة في القضية.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 54 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم 6 فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة. -(بترا)