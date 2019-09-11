“أمن الدولة” تستمع إلى شهود إثبات نيابة بقضية الدخان

عمان – عقدت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء جلسة علنية، برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.

واستمعت خلال الجلسة إلى ثلاثة شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان، وقررت في نهايتها رفعها إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع عدد من الشهود.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 40 شاهدا من 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً منهم 6 فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.-(بترا)