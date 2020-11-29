أمن الدولة تستمع إلى 5 شهود في جريمة فتى الزرقاء

عمان- الغد- عقدت محكمة أمن الدولة الأحد، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء “صالح”.

واستمعت المحكمة خلال جلسة الأحد، إلى 5 شهود في القضية، من أصل 26 شاهداً.

وقرر قاضي محكمة أمن الدولة، رفع الجلسة إلى يوم الأحد المقبل، لاستكمال الاستماع الى باقي شهود النيابة بالقضية ومن بينهم المجني عليه .

وكانت نيابة امن الدولة وجهت في تشرين الاول تهم ٩ تهم وهي جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرُّعب بين النَّاس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك. وتشكيل عصابة اشرار الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وجناية احداث عاهة دائمة بالاشتراك، وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الامن العام، وجنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضه وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص .

ويحاكم في القضية 17 متهما، بينهم متهم “غيابي” لا زال فاراً من وجه العدالة، حيث قرَّرت المحكمة محاكمة المتهم السابع عشر غيابيًا، بعد أن أبلغته بالطرق الرَّسمية والصحف اليومية بتسليم نفسه للمحكمة. (هلا أخبار)