“أمن الدولة” تستمع لشهود النيابة بقضية الدخان (صور)

طلال غنيمات

عمان- عقدت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، جلسة علنية للنظر بقضية “الدخان المزور”، بحضور هيئة المحاكمة الجديدة.

وأسقطت الهيئة دعوى الحق العام عن المتهم يوسف أنطوان بعد ورود كتاب رسمي من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل يفيد بالكشف على جثته وصدور تقرير وفاة بحقه، وعليه اتخذت المحكمة قرارها بإسقاط دعوى الحق العام عن المتوفى وما تضمنته لائحة الاتهام والسير بإجراءات التقاضي.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور على مبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس، إلى اثنين من شهود النيابة.

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