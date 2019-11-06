أمن الدولة تستمع لـ 3 من شهود النيابة بقضية الدخان

طلال غنيمات

عمان- عقدت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في قضية التبغ حيث استمعت المحكمة لثلاثة من شهود النيابة العامة وقررت تأجيل النظر بالدعوة إلى صباح يوم الثلاثاء القادم، لدعوة باقي شهود النيابة واستكمالًا لسماع شهاداتهم.

وفي ذات السياق نوه رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إلى أن أمر نشر الأخبار المتعلقه بسير الإجراءات المحاكمه في قضيه الدخان كسائر القضايا المنظوره أمام المحاكم من خلال وسائل الإعلام والصحف والمطبوعات والمواقع الإلكترونية المرخصة في الممارسة أعمالها وفق أحكام القوانين المرعية أمر ينسجم مع مع مبدأ علانية المحاكمة ويتفق وحرية الصحافة والنشر.

إلا أنه أكد بنفس الوقت على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد العمل الصحفي وعدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تؤثر على سير إجراءات المحاكمة أو المساس بثوابت العدالة المتوخاة أو ما من شأنه التعرض من خلال الأخبار المنشورة أو المتداوله من أي من المتهمين الذين تتم محاكمتهم في القضية بصورة شخصية أو وصفية.

وشدد على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام والصحف والمطبوعات بما يصدر عن محكمة أمن الدولة من تصريحات بهذا الشان تحرياً للدقة والحيدة في نشر أو نقل أو تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقضية المعروفة بقضية التبغ وسائر القضايا الأخرى المنظورة أمام محكمه أمن الدولة