أمن الدولة تستمع لـ60 شاهداً بقضية الدخان

عمان- استمعت محكمة أمن الدولة، خلال جلسة علنية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، لشاهد إثبات نيابة عامة واحد في قضية الدخان، بعد أن استمعت حتى اليوم إلى 60 شاهد إثبات نيابة من أصل 141 شاهدا في القضية.

وقررت الهيئة الحاكمة التي عقدت بعضوية بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم الثلاثاء 22 من الشهر الحالي.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة. (بترا)