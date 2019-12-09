أمن الدولة تصدر أحكاما في قضايا “إرهابية”

عمان- الغد– قررت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين، وضع متهم بالاشغال المؤقتة 3 سنوات بتهمة الترويج لافكار جماعة “إرهابية”.

فيما تم تجريم متهم آخر بتهمة الترويج لأفكار جماعة “إرهابية” لمدة سنتين مخفضة من 3 سنوات لكونه شابا ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه.

كما قررت المحكمة وضع متهم آخر بنفس التهم في قضية أخرى بالأشغال المؤقتة 3 سنوات، وعلى متهم بالترويح لأفكار جماعة “إرهابية”. ووضع آخر بنفس التهمة بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.

وقضت المحكمة على متهم بالترويج لافكار جماعة “إرهابية” بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وآخر بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات ولكونه شابا تم تخفيض العقوبة الى سنتين.

فيما قضت المحكمة وضع متهم آخر ايضا بالترويج لأفكار جماعة “إرهابية” بالاشغال المؤقتة مدة 3 سنوات ولكونه شابا له أسرة تم تخفيض العقوبة الى سنتين.

وقد قررت المحكمة وضع متهم بالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات.

وتجريم متهمين بمحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات “إرهابية” والحكم عليهم بالاشغال المؤقتة مدة 4 سنوات لكل منهما.

فيما حكمت المحكمة على طالب جامعي متهم بالترويج لافكار جماعة “إرهابية” بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات.