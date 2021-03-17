أمن الدولة تصدر حكمها بقضية فتى الزرقاء اليوم

عمان- تنطق محكمة أمن الدَّولة، صباح اليوم الأربعاء، بحكمها على 17 متهمًا، أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على فتى محافظة الزرقاء قبل نحو ستة أشهر، وتسببوا ببتر يديه وإعتام احدى عينيه.

وبقيت ساعات قليلة تفصل الفتى صالح عن سماع الجزاء العادل بحق من ارتكب بحقه الجريمة التي أثارت الرأي العام لبشاعتها وفظاعتها، والقت الاجهزة المختصة القبض على 17 متهما في القضية.

وأسندت المحكمة للمتهمين تسع تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.

واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات الى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وتتلخص أحداث قضية فتى الزرقاء بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه وبتر يديه واعتام احدى عينيه وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.-(هلا اخبار)