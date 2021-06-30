“أمن الدولة” تعقد اليوم رابع جلسات قضية “الفتنة”

عمان- الغد- من المقرر أن تعقد محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية “الفتنة”، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وبعد الجلسة الماضية التي عقدت الأحد، قال المحامي محمد العفيف عن المتهم في القضية باسم عوض الله، إن أي شخص نجد مصلحة للاستماع إلى شهادته سيتم دعوته والقرار النهائي لإجابة الطلب من عدمه يعود للمحكمة صاحبة القرار الفصل بدعوة الشهود.

وأضاف العفيف، أنه تم توكيل محامي أمريكي ويتابع القضية عبر الاتصالات ولم يحضر إلى المحكمة؛ كون الجلسات تعقد بشكل سري، لافتا إلى أن دوره يقتصر على متابعة حيثيات القضية الشكلية والمضمونية.

من جانبه، أكد المحامي علاء الخصاونة عن المتهم في القضية الشريف حسن بن زيد، أنه تم تقديم الافادات الدفاعية للمتهم الأول والثاني حسب الأصول القانونية.

وأضاف الخصاونة، أنه تم تأجيل الجلسة لغايات تقديم قائمة في البينات الدفاعية التي هي على شقين الشخصية والخطية.