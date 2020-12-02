أمن الدولة تقرر إعدام قاتل أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات

عمَّان- أصدرت محكمة أمن الدَّولة، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على متهم بقتل أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات، الذي ارتكب جريمته في بداية عام 2017.

وأنهت المحكمة اليوم الأربعاء، النَّظر بالقضية التي استشهد بها أحد أفراد المكافحة أثناء مداهمة مجموعة من المطلوبين على قضايا مخدرات في إحدى مناطق الزَّرقاء قبل أربع سنوات.

وجاء قرار المحكمة وجاهيا برئاسة المقدَّم القاضي العسكري عامر هلسة، وعضوية الرائد ثامر القطيفان، والرائد عمر البطوش، بحق 14 متهمًا في القضية.

وتراوحت احكام بقية المتهمين بين وضعهم بالأشغال الشَّاقة المؤقتة من 10 – 15 عامًا، وبرأت ثلاثة آخرين من التُّهم المنسوبة اليهم.

وكان أفراد مكافحة المخدرات يقومون بعملية مداهمة أمنية؛ لأحد المطلوبين المصنَّفين بالخطرين جدًا في إحدى مناطق الزَّرقاء بداية عام 2017، ووردت اليهم معلومات حول تواجده في احدى الحدائق بمنطقة حي الزَّواهرة، وفور وصول القوة وعند محاولتهم القاء القبض عليه ومن معه، بادرهم بإطلاق عيارات نارية من سلاح بحوزته مما ادى الى إصابة الرقيب محمد سلامة الصَّقرات من افراد القوة الامنية واستشهاده متأثرًا بإصابته، ولاذ المطلوب بالفرار.

وألقت الأجهزة الأمنية المختصة بعد عملية أمنية نوعية القبض على المتهم، وضبطت السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وبدات التحقيقات، حيث تم ايداع جميع المتورطين إلى محكمة أمن الدَّولة حتى صدر الحكم عليهم جميعًا.-(بترا)