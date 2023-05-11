أمن الدولة تمهل 37 متهما 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

موفق كمال– أمهلت محكمة أمن الدولة 37 متهما هاربا، 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، معظمهم ملاحقون بقضايا ترويج وحيازة مخدرات، باستثناء 3 متهمين مطلوبين بقضايا تداول اوراق بنكنوت مقلدة.

وانذر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد المتهمين بضرورة تسليم أنفسهم خلال هذه الفترة، والا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة وستوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين من وجه العدالة، وسيحرموا من التصرف بأموالهم، ويمنعوا من إقامة اية دعاوى، كما أن أي التزام يتعهدون به أو أي تصرف يقومون به يعتبر باطلا.

وحسب قرار الامهال فإنه في حال عدم تسليم المتهمين أنفسهم فسيتم ملاحقتهم من خلال الأمن العام.