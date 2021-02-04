أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

أمن الدولة تمهل 86 موزعا ومروجا للمخدرات 10 أيام لتسليم انفسهم

منذ ساعة واحدة
محكمة أمن الدولة - أرشيفية
محكمة أمن الدولة - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمَّان- أمهلت محكمة أمن الدَّولة 86 موزعا ومروجا للمواد المخدرة 10أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحكمة، اليوم الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، بتهم توزيع وترويج المواد المخدرة، واستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وزراعة أشجار ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 4 شباط، وعدم تسليم اي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock