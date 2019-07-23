أمن الدولة تنطق بالحكم في 23 قضية إرهابية وأمنية

طلال غنيمات

عمان- أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، أحكامها النهائية في 23 قضية إرهابية وأمنية، أدين فيها 32 متهما، بينهم طالبة جامعية، فيما تمت تبرئة شخص واحد فقط.

وأدين 10 متهمين من بين هؤلاء، بتهمة الترويج التنظيمات إرهابية أحكام سجنها من سنتين إلى 5 سنوات.

ومن أبرز القضايا الإرهابية، تجريم المحكمة طالبة جامعية بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال تعرض المملكة لأعمال عدائية، مع اثنين آخرين وقررت حبسها سنة واحدة فيما حبس المتهم الثاني 8 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والمتهم الثالث 15 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

وأدين 4 متهمين آخرين بتهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وقرر محكمة أمن الدولة سجنهم 15 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

أما باقي القضايا تقرر الحكم فيها على متهم بالأشغال المؤقتة لمدة سبعة سنوات لتواصله مع أحد أعضاء تنظيم داعش عبر الإنترنت وأراد الالتحاق بالتنظيم.

وحكم على متهم بالأشغال المؤقتة 10 سنوات بعدما ثبت للمحكمة أنه التحق بتنظيم داعش بسوريا في مخيم اليرموك.

وفي قضية أخرى، تقرر الحكم على متهم بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات بعدما ثبت للمحكمة بأن المتهم اعتنق الفكر التكفيري وتواصل مع هيئة تنظيم الشام في سوريا للالتحاق بها، حيث قرر القيام بعمل إرهابي قبل مغادرته إلا أن المخابرات العامة كشفت أمره عام ٢٠١٧.

وفي قضية أخرى، تقرر الحكم على متهمين اثنين، 4 سنوات بعدما ثبت للمحكمة بأنهما توجها للحدود السورية بهدف الالتحاق بتنظيم داعش.

كما وضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقة 4 سنوات بعدما ثبت للمحكمة بأنه اعتنق فكر تنظيم “داعش” وأخذ بالترويج له في الأردن وطلب من أحد الأشخاص مساعدته للذهاب إلى سورية إلا أن دائرة المخابرات كشفت أمره.

كما تقرر الحكم على متهم بالأشغال المؤقتة ١٥ سنة بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية حيث ثبت للمحكمة أنه يتنمي لتنظيم داعش والانضمام عبر الإنترنت لتنظيم أبطال الخلافة وتم الطلب منه القيام بعمل إرهابي في الأردن وهو مركز مكافحة الإرهاب حيث دخل عبر غوغل وقام برسم الخطة للهجوم على المركز مستغلاً خبرته التي اكتسبها أثناء خدمته العسكرية واستهداف فندق القوات المسلحة إلا أن دائرة المخابرات كشفت أمره.

كما تقرر الحكم على ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة بعدما ثبت للمحكمة أنهم قاموا بتأسيس تنظيم يسمى “الألوية العربية المسلحة”.

وفي قضية أخرى تقرر الحكم على أربعة متهمين بالأشغال المؤقتة ١٥ سنة والرسوم بعدما ثبت للمحكمة بأنهم يعتنقون فكر داعش.

وكانت محكمة الأحداث حكمت عليهم بتهمة اعتناق فكر داعش وبعد خروجهم التقوا مع بعض واتفقوا على تنفيذ أعمال ارهابي ضد الأجهزة الأمنية باعتبارهم “كفرة” وأن هذه الأعمال نصرة لتنظيم داعش، حيث تم التواصل مع أحد أعضاء تنظيم داعش عبر الإنترنت يطلق على نفسه “أبابيل للخلافة” ساعدهم في تعليمهم كيفية صناعة أحزمة ناسفة وطلب منهم استهداف مديرية مخابرات مادبا ودورية شرطة في المامونية في مادبا وفي حال عدم تمكنهم من صناعة المتفجرات يتم تنفيذ العمليات من خلال الطعن إلا أن دائرة المخابرات كشفت أمرهم.

وفي القضايا الأمنية، قضت المحكمة بالسجن على مجموعة من المتهمين من سنة إلى 15 سنة مع الأشغال الشاقة بتهم تشكيل عصابات أشرار.

ومن أبرز القضايا الأمنية، سجن شخصين مدة 8 سنوات، بعد تخفيض عقوبتهما من 10 سنوات سجن، عملاً بالأسباب التخفيفية، بعد إدانتهما بتشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال لصوصية.

كما أدين اثنان آخران بالسجن 7 سنوات ونصف السنة، بعد إدانتهما بتهمة تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال، والقيام بأعمال من شأنها تعريض الأعمال الاقتصادية للخطر.