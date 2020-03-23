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“أمن الدولة” تنظر بالإفراج عن موقوفين بقضايا مخدرات

منذ 17 دقيقة
محكمة أمن الدولة- (أرشيفية)

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عمان-الغد-  باشرت محكمة أمن الدولة النظر، اليوم الاثنين، بالإفراج عن موقوفين في عدد من قضايا المخدرات وتقليد النقد.
يأتي ذلك بعد توجيهات من النائب العام لمحكمه أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي وذلك تماشيا مع الإجراءات الحكومية المتخذة لغايات احتواء أزمة كورونا وبهدف تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل ويكفل حصولهم على الرعاية الصحية التي تتطلبها الحالة القائمة وسيعلن عن إعداد المفرج عنهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

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