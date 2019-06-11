“أمن الدولة” تواصل النظر بقضية الدخان غدا

عمان – تواصل محكمة أمن الدولة غدا الأربعاء النظر بقضية الدخان، خلال جلسات علنية برئاسة العميد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان في آذار الماضي، واستمعت حتى الآن إلى 22 شاهد إثبات نيابة عامة، وفي القضية 141 شاهدا و29 متهما، منهم 6 فارون من وجه العدالة، و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة.

وتحتوي القضية 136 بينة خطية بشأن التهم الــ21 المسندة للمتهمين، منها 8 جنايات و13 جنحة. –(بترا)