آخر الأخبارالغد الاردني

أمن الدولة توقف شاهداً بقضية الدخان

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، توقيف شاهد إثبات نيابة عامة بقضية الدخان لتغيير أقواله التي كان أدلى بها عند المدعي العام لصالح متهم بالقضية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، لأربعة شهود إثبات نيابة عامة.

وفي نهاية الجلسة، قرر رئيس المحكمة والهيئة الحاكمة رفعها إلى غد الأربعاء لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 44 شاهدا من اصل 141 شاهدا، ويحاكم في القضية 29 متهما،ً منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الــــ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.(بترا)

مقالات ذات صلة

الرزاز يشدد على التزام كوادر المراكز الصحية بساعات الدوام

منذ 24 دقيقة
الزميل سهم العبادي يتحدث في دوة في متحف الشهيد وصفي التل حول رؤيته الإدارية والإقتصادية (من المصدر)

ندوة في متحف الشهيد وصفي التل حول رؤيته الإدارية والإقتصادية -صور

منذ ساعتين

الحكومة: متمسكون بالحوار والأبواب مفتوحة لنقابة المعلمين

منذ ساعتين
مبنى الاكاديمية الملكية لفنون الطهي - ارشيفية

الأكاديمية الملكية لفنون الطهي تعلن عن منح دراسية كاملة لأبناء وبنات المحافظات

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock