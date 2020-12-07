أمن الدَّولة تستمع لشهادة الفتى صالح

عمَّان – استمعت محكمة أمن الدَّولة للشاهد الرئيس والمجني عليه الفتى صالح الذي قام 17 شخصًا بقطع يديه واعتام احدى عينيه قبل شهر ونصف في محافظة الزَّرقاء وتركه في منطقة خالية من السكان وبعيدة عن أقرب مستشفى بنحو 7 كيلو مترات.

وعقدت المحكمة اليوم الاثنين، جلسة علنية برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدَّم القاضي العسكري عامر هلسة بالقضية التي باتت تُعرف بـــ “فتى الزَّرقاء”، وجرى خلالها الاستماع إلى رواية الفتى صالح الذي تعرَّض للاعتداء وظروف القصة كما حدثت معه.

وأجلت المحكمة بحضور مدعيها العام الجلسة إلى يوم الأحد في 13 من كانون الأول لاستكمال بقية بينات النِّيابة العامة. وستستمع المحكمة إلى 26 شاهدا خلال جلساتها في القضية، وبمعدل جلستين أسبوعيا.

ووقعت أحداث القضية في محافظة الزرقاء منتصف شهر تشرين الأول الماضي، اذ أقدم المتهمون على خطف حدث وبتر يديه واعتام احدى عينيه وتركه في منطقة معزولة وبعيدة عن أقرب مستشفى بنحو 7 كيلومترات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 16 شخصا على ذمة القضية، وتلاحق المتهم 17 الفار من وجه العدالة حتى اليوم.

وأسندت المحكمة في أول جلسات المحاكمة تسع تهم للمتهمين الـ 17، من بينها الإرهاب والخطف الجنائي وهتك العرض، والتسبب بعاهة دائمة، والشروع بالقتل، ومقاومة رجال الأمن، وحيازة سلاح ناري غير مرخص. (بترا)