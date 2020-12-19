أمهات عاملات يأملن استمرار التعلم الإلكتروني الجامعي لتعويض ما فاتهن!

ديما الرجبي*

عمان- ندرك جيدا الثغرات التي طالت التعلم الالكتروني، وعدم تلبيته الطموح، بالرغم من المرحلة الاستثنائية التي نعيشها، وغياب قدرته على مرادفة التعلم الوجاهي، غير أن هذه الخطوة التي استدعتها جائحة كورونا أعطت فرصة ثمينة للأمهات العاملات وربات البيوت لاستئناف دراستهن الجامعية التي انقطعت في مرحلة معينة أو تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، أو لحين إدارة الوقت الأسري بما يكفي لإنهاء مشوار الدراسة.

وجدت العديد من الأمهات أن التعلم عن بعد أتاح لهن الفرصة في التفكير جدياً في الالتحاق بهذا الركب إما بالدراسات العليا أو البكالوريوس أو الدبلوم نظراً لقدرتهن على التوفيق بين مهامهن الوظيفية والأسرية والتعليمية، خاصة أن الدراسة عبر الشاشات ومرونة الوقت تتيح لهن الولوج الى محاضراتهن وأداء امتحاناتهن دون التقصير بمهامهن الأخرى.

كما وجدت بعض الأمهات أن التعلم الالكتروني يخفض كلفة المواصلات والتي من شأنها إهدار الوقت الموزع بطبيعة الحال على التزاماتهن اليومية، ويحقق طموحهن بالوصول الى أعلى سلالم الدرجات الأكاديمية والخروج من قوقعة الأم العاملة فقط أو المربية.

تنظر الأمهات من هذه الفئة الى كورونا بما يخص هذه المرحلة التعليمية بأنها طوق نجاة وفرصة لا تعوض ويخشين العودة إلى التعليم الوجاهي الذي قد يحدث اضطراباً في إدارة الوقت وأزمات أسرية ضمن نطاق الأزواج الذين في بعض الأحيان لا يدعمون أي قرار بشأنه أن يحدث تقصيرا من الأم في منزلها.

رغم أن تجربة التعليم عن بعد ما تزال في المهد ويحاول القائمون عليها إنضاجها للتوافق مع العالم الافتراضي المستحدث، إلا أن التعليم الوجاهي والعودة الى مقاعد الجامعة أو المدرسة من أولويات الحكومة بعد الانتهاء من جائحة كورونا أو الاطمئنان لحجم الإصابات.

وهو ما يولد حالة من الإحباط والقلق لدى تلك الشريحة التي تتمنى أن يكون خيار التعلم الالكتروني حاضرا واختياريا للطلبة من الأعمار والفئات كافة، فإذا كانت المؤسسات التعليمية تفرض الرسوم ذاتها وساعات التخصص لم يختلف سعرها عما سبق كورونا، لماذا لا تنظر وزراة التعليم العالي إلى الأمر بأنه فرصة لمن يحاول تحقيق هذا الحلم وجعل التعليم الالكتروني متاحاً لمن لا يستطيع الالتحاق الفعلي بالدراسة؟!

أعتقد أن جائحة كورونا، ورغم ما أفرزته من تبعات كارثية على شتى القطاعات، غير أنها منحت فرصاً كثيرة للمواطنين والمؤسسات بتحديث خدماتهم التي ستصبح جزءا واضحا من شكل الحياة المستقبلية، لذلك نرى أن التطلع الى المستقبل من خلال الحفاظ على التعليم التقليدي ودمج التعليم الالكتروني بشكل جدي، يطور الأداء المعرفي والأكاديمي والاقتصادي لكلا الطرفين ويرفع من مستوى المواطنين العلمي، والذي من شأنه تحسين دور المرأة الأم والعاملة ويمكنها من الانخراط الحقيقي في مختلف الحقول المهنية والعلمية وهي تتمتع بدراية أكاديمية وخبرة عملية.

يجب على الحكومة الخروج من إطار التردد في أخذ القرارات والاستفادة من الخدمات التي تبعت كورونا والحفاظ عليها وتجويدها لإتاحة الفرصة للجميع باختيار شكل الحياة الأكاديمية والعملية والاجتماعية بما يتوافق مع القدرات.

وقد تكون هذه فرصة لجلب أيد عاملة في مجال الهندسة الالكترونية وبناء المواقع لتوسعة مظلة التعليم الالكتروني وتحسينه، وهو ما يشكل أيضاً فرصة مهمة للمساعدة على تشغيل ذوي الاختصاص.

والأهم أن السعة الاستيعابية في جامعاتنا الحكومية تعاني الأمرين، فإذا أتيحت الفرصة لاختيار التعلم الالكتروني ستتحسن جودة التعليم الوجاهي، وذلك بخفض عدد الطلبة في القاعات، وأيضاً ستصبح مظلة القبولات للتخصصات كافة أكثر مرونة، وذلك ما يجب البحث به من قبل وزارة التعليم العالي، ويقاس الأمر أيضاً على وزارة التربية والتعليم.

يؤكد خبراء التعليم أن جودة التعليم الوجاهي مرتبطة بقدرة المعلم على إعطاء الدروس بإنصاف لما يقارب عشرين طالباً في محيط صف يستوعب خمسة وعشرين طالبا فقط، ونحن نعلم أن الغرف الصفية والقاعات الجامعية تفيض على طاقتها الاستيعابية، وهو ما يسبب أيضاً أزمات في إيصال المعلومة للطلبة كافة، ونرى أن التعليم الالكتروني خدم هذا الأمر بطريقة جيدة.

النظر الى ما خلفه كورونا كوسيلة لاستثماره، أفضل من الوقوف والتمسك بتقليدية الحياة والتردد في اتخاذ القرارات الجريئة الذي يجعلنا من الدول المتأخرة عن التطور.

لذلك نتمنى على المعنيين أخذ هذه المقترحات بجدية وإتاحة الفرصة أمام الجميع في الالتحاق بالدرجات الأكاديمية المختلفة.

*كاتبة متخصصة في مجال قصص الأطفال ومدربة صعوبات تعلم