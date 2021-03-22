أمهات يواجهن تأخر نمو أطفالهن بـ”القوة والشغف”

عمان – وجدت اختصاصية علاج طبيعي للأطفال تمارا جلاجل، خلال تجربتها بالعمل مع الأطفال الذين يعانون حالات التأخر في النمو لسنوات عديدة، أن الأمهات اللواتي يأتين من خلفيات وثقافات مختلفة، لديهن قاسم مشترك واحد، وهو استعدادهن وتوقهن لمساعدة أطفالهن.

القبول هو أول خطوة

تظهر الكثير من النساء الحب والقبول لأطفالهن ويبنين توقعات تتعلق بمستقبل أطفالهن وبكيفية تأمين مستقبل أفضل لهم. وهنالك أمهات يكنّ متقبلات لحالة أطفالهن الذين لديهم تأخر تطوري وأمهات أخريات يعشن في حالة نكران لهذا الواقع. من المؤكد أن تحلي الأهل بالقبول له دور مهم في حياة أطفالهم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في نمو الأطفال.

المعتقدات الإيجابية تعني نتائج إيجابية

المعتقدات الإيجابية حول قدرات الأطفال تؤدي إلى نتائج إيجابية. يعاني بعض الأطفال الذين لديهم تأخر في تطور المهارات ضعفا في الثقة بالنفس، لكن يمكن تحسين هذا الوضع من خلال قيام الأهل بالتدخل لتعزيز ثقة أطفالهم بأنفسهم وتشجيعهم بشكل دائم لعدم الاستسلام.

في الأردن نقص في خدمات ومراكز إعادة التأهيل الشاملة وحس التعاون، لكن وبالرغم من هذا، حافظت الأمهات على مرونتهن ونشاطهن، ويتابعن اختصاصيي العلاج ومدارس أطفالهن لإيجاد مستقبل أفضل أو لحل تحد ما.

المعرفة لا حدود لها

كل المعلومات التي نعرفها كاختصاصيي علاج طبيعي تستند إلى الأبحاث والخبرات الطبية. هنالك معلومات جديدة تظهر بشكل دوري ودائمًا ما نحاول أن نبقى على دراية بها، لكننا قد نفوت بعضها، وهنا يكمن دور الأهل. وتقول جلاجل “إن الكثير من الأمهات اللواتي يقرأن عن حالات أطفالهن بشكل شامل وجميعهن يسهمن في تعزيز معرفتي ومعلوماتي.. وأنا ممتنة جدًا لذلك؛ إذ من خلال ذلك يمكنني أن أنشر المعرفة لأهال آخرين أيضًا. والأهم من ذلك بعض الأمهات أيضًا يجدن طرقا جديدة تغير من حياة أطفالهن لمدى الحياة”.

مستقبل أفضل للجميع

لحسن الحظ، العديد من الأمهات اللواتي أطلقن مبادرات خاصة بهن، يقدمن من خلالها خدمات على أرض الواقع لمساعدة غيرهن من الأهل الذين يواجهون التحديات ذاتها. لا يوجد أشخاص آخرون مناسبون لإطلاق مثل هذه المبادرات أكثر منهن، فهن يتفهمن بالتحديد ما يحتاجه الأهالي الآخرين الذين يعانون التحديات ذاتها.

قوة وشغف الأمهات في تعزيز معرفتهن والسعي للتوصل إلى طرق أفضل للتعامل مع حالة أطفالهن، وحتى إطلاق مبادرات خاصة بهن، تعزز من أملنا في تحقيق مستقبل أفضل يحتضن به مجتمعنا الأطفال الذين يعانون تأخرا في التطور. شجاعة الأم تتخطى المعوقات وتفوق التوقعات، فلهذا هي بطلة خارقة حقيقية بالنسبة لنا ولأطفالها.

تمارا جلاجل

اختصاصية علاج طبيعي للأطفال

مجلة “نكهات عائلية”