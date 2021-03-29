“أموال الأيتام” تؤجل أقساط المرابحات عن شهر نيسان

عمان- قرر مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام تأجيل أقساط تمويلات “مرابحات وتأجير تمويلي”، لشهر نيسان المقبل.

وأكد سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الشيخ عبد الحافظ الربطة لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الإثنين، أن هذا القرار جاء تنفيذا ًللتوجيهات الملكية السامية بمراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتخفيف على المواطنين من تبعات جائحة كورونا، فضلا عن مساهمة المؤسسة ودورها في المسؤولية المجتمعية، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف سماحته أن المؤسسة هي إحدى المؤسسات الوطنية والتي غايتها الرئيسية، المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها، واستثمارها بما يحقق أعلى العوائد عليها في شتى مجالات الاستثمار، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يسهم بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.-(بترا)