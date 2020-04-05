“أموال الأيتام” تؤجل أقساط عملائها لشهر نيسان

عمان- اكد سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن المؤسسة ستؤجل أقساط عملائها لشهر نيسان الحالي.

ولفت قاضي القضاة في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن في مواجهة الوباء العالمي “كورونا” وحالة التكافل الاجتماعي الذي تشهدها المملكة، مؤكدا أن هذه المؤسسة الوطنية غايتها الرئيسة المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها واستثمارها بما يحقق لها أعلى العوائد في شتى مجالات الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبين الربطة أن المؤسسة لن تتقاضى أقساطا خلال الشهر الحالي، وستخاطب كافة الجهات ذات العلاقة؛ انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الحالية السائدة. وأشار سماحته إلى أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام ستبقى دائما إلى جانب الوطن من خلال تقديم كل ما يسهم في التخفيف من الأعباء على المواطنين ضمن الإمكانيات والضوابط التي تحكم طبيعة عملها، والمتمثلة بالمحافظة على أموال فئة مهمة وشريحة واسعة من أبناء الوطن وهم الأيتام القاصرون.

بترا