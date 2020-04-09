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“أموال الأيتام” تبدأ بصرف النفقات الشهرية والطارئة

منذ 18 دقيقة

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عمان – أعلن سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام، الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الخميس، عن بدء المؤسسة بتجهيز كافة الأمور المتعلقة بصرف النفقات الشهرية والطارئة للأيتام القصر.
وأوضح سماحته، في بيان اليوم الخميس، أن المؤسسة استأنفت أعمالها اعتبارا من اليوم وبالحد الأدنى من أعداد الموظفين في جميع فروع المؤسسة بكافة المحافظات، وذلك لإتمام آليات الصرف لهذه الفئة المهمة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة.
ودعا جميع الأوصياء الشرعيين على الأيتام القصر ممن يتقاضون نفقات شهرية ضرورة مراجعة أو التواصل مع فروع المؤسسة في المحافظات والألوية ضمن الإجراءات المتبعة التي فرضتها الأجهزة المختصة خلال هذه الفترة لمكافحة جائحة كورونا وذلك لاستلام النفقات الشهرية بالإضافة إلى تزويدهم بالبيانات اللازمة لكي تتمكن المؤسسة من تسهيل عملية إيصالها إليهم مستقبلا من خلال البنوك العاملة في المملكة.
بترا

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