أخبار محليةالغد الاردني

أموال الأيتام تقسط الإيجارات لمدة 6 أشهر

منذ 44 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام، تقسيط الإيجارات المستحقة على مستأجري عقارات المؤسسة للفترة من الأول من آذار وحتى 31 أيار خلال مدة ستة أشهر؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الحالية السائدة.

وأكد سماحة قاضي القضاة في تصريح لـ (بترا) اليوم الاثنين، أنه نظرا للظروف التي يمر بها الأردن والعالم أجمع في مواجهة الوباء العالمي كورونا، فإن المؤسسة لن تتأخر عن تقديم أية مساعدة من شأنها زيادة التماسك المجتمعي وتسهل الأمور الحياتية على المواطنين.
بترا

مقالات ذات صلة

الحواتمة يوجه بزيادة الرقابة ونقاط الغلق داخل الأحياء والشوارع الفرعية

منذ 6 دقائق

الأمير الحسين يهاتف ولي العهد البحريني وولي العهد الكويتي

منذ 20 دقيقة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان - (أرشيفية)

“الضمان” تتلقى 14 الف اتصال منذ صباح اليوم للحصول على دعم كبار السن

منذ 35 دقيقة

فيروس كورونا يبقى على الأكياس البلاستيكية 3 أيام

منذ 57 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock