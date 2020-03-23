أموال الأيتام تقسط الإيجارات لمدة 6 أشهر

عمان- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام، تقسيط الإيجارات المستحقة على مستأجري عقارات المؤسسة للفترة من الأول من آذار وحتى 31 أيار خلال مدة ستة أشهر؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الحالية السائدة.

وأكد سماحة قاضي القضاة في تصريح لـ (بترا) اليوم الاثنين، أنه نظرا للظروف التي يمر بها الأردن والعالم أجمع في مواجهة الوباء العالمي كورونا، فإن المؤسسة لن تتأخر عن تقديم أية مساعدة من شأنها زيادة التماسك المجتمعي وتسهل الأمور الحياتية على المواطنين.

بترا