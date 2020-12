أمور تُحوّل القهوة من صديق إلى عدو للصحة

الغد- إلى جانب منحك دفعة من الحيوية في الصباح بفضل الكافيين، فإن القهوة غنية أيضا بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، ناهيك عن توفير العديد من الفوائد الأخرى.

ولكن رغم كل هذه الفوائد، قد تؤدي عادات شرب القهوة الخاطئة إلى اكتسابك الوزن الزائد دون أن تدرك ذلك.

وفي تقرير نشرته الجزيرة نت نقلا عن مجلة “إيت ذيس نوت ذات”(Eat This Not That) الأميركية، استعرضت إيسادورا بوم، أمورا تجعل مشروبك المفضل سببا في اكتسابك كيلوغرامات إضافية.

1- بقهوتك العديد من المحليات

من الأفضل أن يكون طلبك بسيطا للحد من المحليات في قهوتك. وحسب خبيرة التغذية لورين هاريس-بينكس “توصي جمعية القلب الأميركية بالحد من استهلاك السكر المضاف إلى 24 غراما في اليوم بالنسبة للنساء و36 غراما للرجال، علما بأن أكواب القهوة الكبيرة المقدمة في بعض المقاهي قد تصل فيها كمية السكر إلى 80 غراما”.

2- اعتبار القهوة وجبة

أوضحت هاريس-بينكس أن “القهوة ليست وجبة”، مشيرة إلى أن “البروتين والألياف والخضر والغلال هي مفتاح التغذية الصحية والمتوازنة للحفاظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة والتحكم في الإحساس بالجوع”.

فشرب كوب من القهوة الغنية بالسعرات الحرارية والسكر والدهون لا يمكنه توفير هذه العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أن شعورك بالجوع نتيجة اقتصارك على شرب كوب من القهوة قد يجعلك تفرط في تناول الطعام لاحقا.

3- تضيف القشدة المخفوقة دائما إلى قهوتك

حسب هاريس-بينكس، تعد القشدة المخفوقة من العناصر الأخرى التي تجعل قهوتك سيئة لحميتك، إذ لا تحتوي القشدة المخفوقة على أي مغذيات عدا أنها غنية بالسعرات الحرارية، والتي قد تؤدي في حال تناول الكثير منها إلى زيادة وزنك.

4- استعمال المحليات الصناعية

لا تدع هذه الخيارات الصحية تخدعك، فهي ليست صحية بالمرة. ووفقا لاختصاصية التغذية إليز شابيرو، “قد تبدو المحليات الصناعية من البدائل المناسبة الخالية من السعرات الحرارية التي يمكن إضافتها لقهوتك الصباحية، لكن الأشخاص الذين يستعملون المحليات الصناعية يكونون أكثر عرضة لاستهلاك المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة احتمال الإصابة بالسمنة مقارنة بأولئك الذين لا يستعملونها”.

5- استهلاك القهوة المعلبة (Bottled coffee)

قد يبدو اقتناء هذه القهوة المعدة سلفا خيارا سريعا ولكن هذه المشروبات غنية بالسكر، فمثلا قد تحتوي عبوة واحدة من القهوة المثلجة المعلبة على 260 سعرا حراريا و29 غراما من السكر المضاف، مما يجعلها أسوأ مشروب يمكن أن تبدأ به صباحك.