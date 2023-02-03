“أميرته وكريمته” في بطاقات دعوات الأفراح.. هل هو “تحجيم” أم تكريم؟

تغريد السعايدة



عمان – “كريمته.. أميرته.. حبيبته..”؛ تلك كلمات تكتب على بطاقات دعوات الزواج الموجهة للمدعوين لتكون بديلا عن ذكر اسم العروس بشكله الصريح.

منذ عقود وحتى الآن، ما تزال العديد من المجتمعات تتحفظ على كتابة اسم العروس في بطاقة الدعوة “كرت العرس”، ويتم الاستعاضة عنها بعبارة تعريفية هي “كريمته”، ولكن مع مرور الوقت، تغيرت المسميات لتظهر وكأنها أكثر رومانسية وتقدير للفتاة كما في عبارة “أميرته، حبيبته، وردته”، وغيرها من المسميات.

ولكن، رغم ذلك، يبقى ذكر اسم الفتاة الأمر المحبب لدى الكثيرين، مع تغير العديد من المفاهيم التي تدعو وتعزز أهمية كتابة اسم العروس في بطاقة الدعوة.

وكما يقول سامي جبور، فإن الفتاة تكتب اسمها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتها الشخصية، وهو أمر بات طبيعياً ومقبولاً في المجتمع، كما أن الفتاة تقوم بنشر بطاقة الدعوة الخاصة بها في “عرسها” على تلك المواقع.

لذلك، قد يكون من المفارقة أن يقوم العريس بحذف اسمها وكتابة وصف آخر لها، والأصل أن يقوم بكتابة اسمها بكل فخر، كما يقول جبور.

استشاري علاقات أسرية وزوجية أحمد عبد الله، يرى، من وجهة نظره، أن هذا من الخلل في مفهوم الخصوصية عند البعض، ومظهر غير صحي سواء أكان ذلك عائدا لقيم ذكورية أو بسبب الغيرة، وكلاهما غير صحي وغير مقبول، وقد يكون ذلك تعبيراً عن ممارسات تعبر عن سمات النزعة للتملك في الزواج.

وتقول مرح خالد، إن عائلتة زوجها وجميع أشقائه يتبعون الأسلوب ذاته بإخفاء اسم العروس عن بطاقات الدعوة، لكنها حينما تقدم لها قبل عشر سنوات تحدثت معه عن رغبتها بكتابة اسمها في الجهة المقابلة لاسمه في بطاقة الدعوة، ولم تجد أي رفض من قبله، إنما على العكس كان هناك حماس من ناحيته، على عكس جميع إخوته المتزوجين الذين استخدموا كلمة “كريمته”.

ووفق عبد الله، فإن كان العريس هو صاحب الفكرة، فهي خاطئة ولا تنم عن تفكير صحيح في الزواج، ولها آثارها التي قد تظهر فيما بعد، أما أن يكون والد الفتاة هو صاحب اقتراح “عدم كتابة اسم العروس”، فهذا أمر يثير الاستغراب أن يقوم بتغطية اسم هو أطلقه عليها وكانت معروفة به في المدرسة والجامعة وفي كل مكان.

وهناك خيار ثالث، كما يبين عبد الله، وهو الأشد غرابة، إذ قد تكون الفتاة هي صاحبة الاقتراح لفكرة عدم كتابة الاسم، وفي ذلك نزعة أنثوية لمجاراة التصرفات الغريبة في المجتمع، وفيه أيضا سرعة في التخلي عن الذات.

ويبقى الأمر احتكاما للضوابط والقيود المجتمعية التي فرضت على الناس بالتحفظ على ذكر أسماء الإناث في حياتهم، سواء الأم أو الأخت أو الزوجة، وتتابعت عبر الأجيال، ولكن كان للتطور الثقافي والتكنولوجي رأي آخر في تغيير تلك المعتقدات.

اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، يبين أن هذا الأمر استمر لسنوات طويلة في المجتمع، ولكنه الآن يميل نحو التغيير، لافتا الى أن عدم كتابة الاسم يعكس المفاهيم الاجتماعية الثقافية المغلوطة التي يملكها المجتمع حول المرأة، وبالتالي هو ينظر لها على أساس أنها لا يجوز ذكر أي شيء يتعلق بها منذ القدم، وفي السابق كانت “كريمته”، الآن يجد بعضهم أنهم أكثر تحرراً من خلال كتابة “أميرته” أو “ابنته”.

ويضيف جريبيع، أن هذا الأمر هو انعكاس للمجتمع والثقافة السائدة في العقول، كما أنه يبرهن على النظرة والصورة النمطية للمرأة وكيف ينظر لها المجتمع في ذاكرة ووجدان الناس.

ووفق جريبيع، فقد تكون هذه النظرة وهذه العادة المتبعة من المجتمع بشكل عام، بدأت تتغير، حتى وإن كان هناك بعض منهم مستمرا في طبيعة التقليد السابق، إلا أننا نمر الآن في فترة تغيير، والكثير من السلوكيات والعادات تتغير وتحتاج إلى وقت، وقد يكون التغيير في المدن أكثر منه في القرى والأرياف التي فيها محددات اجتماعية ما تزال راسخة فيها.

ويختم حديثه “في النهاية، التغيير حاصل، وحتى كرت العرس أصبح إلكترونياً”، وهذا يفرض على الناس أن يغيروا في عادات راسخة لوقت طويل، مبينا “أن إخفاء الاسم هو تقزيم وتحجيم لصاحبه”.