أميركا.. أكثر من 400 ألف إصابة بـ”كورونا” ونحو 13 ألف وفاة

واشنطن- تجاوزت الولايات المتحدة 400 ألف إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، وفقا لحصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تحدثها باستمرار.

وتسبب الوباء بما لا يقل عن 12912 وفاة في البلاد التي تحولت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا المستجد مع 401166 إصابة. وتجاوزت عتبة 300 ألف إصابة مسجلة رسمياً يوم السبت.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي تُسجل أكثر من 1000 وفاة جديدة كل يوم في الولايات المتحدة على الرغم من تدابير الاحتواء التي طبقت بشكل تدريجي ولاية بعد ولاية.

وتعد ولاية نيويورك البؤرة الرئيسية للوباء لا سيما في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي باتت الحياة شبه متوقفة فيها.

وقال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمره الصحافي إن “أميركا تواصل إجراء اختبارات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وأعتقد أن هذا هو السبب في تسجيل مزيد من الإصابات”، مشيراً إلى إجراء 1,8 مليون اختبار للكشف عن الوباء حتى تاريخه.

وحذرت السلطات من أن ما بين مئة الف و240 ألف شخص قد يتوفون من جراء الوباء في الولايات المتحدة، اعتماداً على النماذج الحاسوبية، وذلك في حال الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي. (أ ف ب)