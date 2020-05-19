أميركا: انخفاض الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى ما دون 800

واشنطن- سجّلت الولايات المتّحدة الأميركية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 759 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجد،، ليصل إجماليّ الوفيّات فيها إلى 90 ألفاً و309، وذلك بحسب إحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز.

وقالت مصادر وزارة الصحة الأميركية إن حصيلة الأثنين هي الأدنى على الأطلاق التي تسجّل منذ أسابيع ، في أكبر بلد في العالم تأثر بالفيروس الخطير، اذ تجاوز عدد الإصابات فيه مليون ونصف المليون مصاب.-(بترا)