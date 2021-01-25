أميركا تبقي قيود السفر على القادمين من هذه الدول

واشنطن- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، الإبقاء على قيود السفر على بريطانيا وأيرلندا ومعظم دول أوروبا والبرازيل.

سيُعيد الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأميركيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وأيرلندا ومعظم دول أوروبا، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بمؤتمر صحفي، ذكرت خلاله أنه سيتم تقديم ملخص بخصوص كورونا 3 مرات أسبوعيا.

وأضافت المتحدثة أن بايدن سيوسّع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، وذلك بسبب تقارير تشير إلى أن نسخا متحوّرة من فيروس كورونا المستجد تُعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة. -العربية