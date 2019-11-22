أميركا “تتوعد” مسؤولي إيران بـ”العقاب” وتوجه دعوة للمتظاهرين

واشنطن – قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر الجمعة إن بلاده ستعاقب كل مسؤول إيراني تسبب بتعذيب الشعب وقتل ارواح.

ودعا بومبيو المتظاهرين في إيران إلى إرسال أي مقاطع فيديو وصور ومعلومات قد “توثق انتهاكات” السلطات بحق المحتجين.

وأضاف أن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين عن “الانتهاكات” بحق المتظاهرين.

من جهة اخرى أوضح صندوق النقد الدولي أنه يأسف على العنف وفقدان الأرواح خلال الاحتجاجات وإنه لم يناقش رفع أسعار البنزين مع إيران.

وأضافت المتحدثة باسم الصندوق كاميلا أندرسن “يواصل صندوق النقد الدولي بشكل عام تقديم المشورة للدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ووسط آسيا لخفض دعم الوقود مع تعويض الفقراء بدعم نقدي .. وهو ما نعلم أنه النهج الذي اتخذته إيران”.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أمس الخميس إنها وثقت مقتل 106 محتجين على أيدي قوات الأمن، ما يجعلها أسوأ اضطرابات في إيران في عشر سنوات على الأقل وربما منذ الثورة الإيرانية عام 1979. (بترا)