أميركا تحدد 12 شرطا قبل أي نوع من التفاوض مع إيران

واشنطن – حددت الولايات المتحدة 12 شرطاً لتنفذها إيران قبل بدء اي نوع من انواع المفاوضات معها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغوس خلال الإيجاز اليومي للخارجية الأميركية, اليوم الثلاثاء: في إطار حزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن والتي بدأت منذ الجمعة الماضي ضد جزء من قطاع البتروكيماويات بإيران، فإن واشنطن ستستهدف أي شركة في قطاع البتروكيماويات، أو أي قطاع غيره يقدم دعماً مالياً للشركات التي تطالها العقوبات والتي تدعم النظام الإيراني والإرهاب.

ومن بين المطالب الأميركية الـ12 التي أعلنها بومبيو؛ كشف إيران لكل تفاصيل برنامجها النووي والسماح بالتفتيش المستمر، والعمل على الحد من انتشار الصواريخ البالستية، وتلك التي قد تحمل رؤوساً نووية، وأن توقف طهران دعمها للمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية أن “حملة الضغط الأميركية القصوى على إيران ستستمر” حتى تتحقق هذه الأهداف.-(بترا)