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أميركا تحقق أسوأ مركز لها في مونديال السلة

منذ ساعتين

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بكين – حصلت الولايات المتحدة الأميركية السبت على المركز السابع في مونديال كأس العالم لكرة السلة المقام في الصين، بفوزها على بولندا المكافحة 87-74.

وقدم منتخب بولندا مباراة جيدة وكانوا منافسين أقوياء للولايات المتحدة، في بطولة العالم التي لم يتأهل إليها البولنديون منذ 52 عاما، حيث انتفضت بولندا في الربعين الثالث والرابع من اللقاء، لكن الولايات المتحدة حافظت على تقدمها لنهاية اللقاء بفضل تفوقها في الربع الأول بواقع الضعف 28-14.

ويعد المركز السابع هو الاسوأ للولايات المتحدة في تاريخ مشاركاتها ببطولات العالم لكرة السلة، علما بأنها حاملة اللقب في آخر نسختين في 2010 و2014.

وينتظر أن تقام المباراة النهائية للبطولة بين إسبانيا والأرجنتين، علما بأن كل بلد سبق وتوجت باللقب مرة، حيث فاز البلد الأوروبي في عام 2006 والبلد اللاتيني في العام 1950. (إفي)

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