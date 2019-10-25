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أميركا تخفف القيود على الغذاء والدواء إلى إيران

منذ 26 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب- (أرشيفية)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب- (أرشيفية)

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واشنطن- تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتسهيل مبيعات المواد الغذائية والأدوية لإيران وسط عقوبات صارمة، فرضت على البلاد من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وقالت وزارة الخزانة إنها أوجدت سبيلاً لضمان استمرار المساعدات الإنسانية على الرغم من جهود الإدارة الأميركية لعزل إيران.
وأضافت أنها سوف تسمح “بالتجارة المباحة” لدعم الشعب الإيراني في الوقت الذي تواصل فيه الجهود لحرمان الحكومة الإيرانية من الموارد التي تحتاجها لتطوير الصواريخ، ودعم الأنشطة المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط.
وتعالج الخطوة التي جرى الإعلان عنها، الجمعة، مخاوف منظمات الإغاثة وغيرها من أن العقوبات حالت دون وصول شحنات المواد الغذائية والأدوية التي يسمح بدخولها تقليديا إلى البلدان الخاضعة للعقوبات.
وكان الرئيس الأميركي، ترامب، سحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها العام الماضي.-العربية نت

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