أميركا تريد أسماء حسابات “التواصل الاجتماعي” لطالبي التأشيرات

هيئة التحرير – (الواشنطن بوست) 9/6/2019

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ثمة الآن متطلب جديد للسفر إلى الولايات المتحدة: قم بتسليم أسماء حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي –كلها بلا استثناء، من السنوات الخمس الماضية، ربما لكي يتم تخزينها لعقود أخرى.