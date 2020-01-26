أميركا تسجل إصابة خامسة بفيروس كورونا

واشنطن– سجلت أميركا الأحد، حالة خامسة مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب لوس انجليس تايمز، أعلن مسؤولون قطاع الصحة في كاليفورنيا أن مقاطعة أورنج في الولاية، شهدت تسجيل إصابة خامسة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة في بيان، أن الحالة سجلت لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية، ووضع في العزل الصحي بالمستشفى.

وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض، غالبيتهم العظمى في الصين التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.-(بترا)