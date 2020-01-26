آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

أميركا تسجل إصابة خامسة بفيروس كورونا

منذ 5 ساعات
وصول فيروس كورونا لأميركا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن– سجلت أميركا الأحد، حالة خامسة مصابة بفيروس كورونا الجديد.
وبحسب لوس انجليس تايمز، أعلن مسؤولون قطاع الصحة في كاليفورنيا أن مقاطعة أورنج في الولاية، شهدت تسجيل إصابة خامسة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة في بيان، أن الحالة سجلت لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية، ووضع في العزل الصحي بالمستشفى.
وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض، غالبيتهم العظمى في الصين التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

سقوط قذائف صاروخية قرب السفارة الأميركية في بغداد

منذ 4 ساعات

ووهان الصينية تتوقع ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 5 ساعات

السلطة الفلسطينية تهدد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو حال الإعلان عن صفقة القرن

منذ 7 ساعات

“يديعوت”: صفقة القرن.. دولة فلسطينية منزوعة السيادة عاصمتها “شعفاط”

منذ 10 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock