أميركا: تسجيل أكبر عدد وفيات بيوم واحد بسبب كورونا

واشنطن– سجلت وزارة الصحة الاميركية يوم امس الاثنين أكبر عدد وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الوفيات حاجزالـ 500 حالة في نيويورك وحدها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001، فضلا عن أكثر من 160 ألف إصابة مسجلة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

من جهة أخرى ، استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائما تابع للبحرية الأميركية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل، وذلك لرفد الجهود الطبية ضد الفيروس وضد أمراض أخرى وعمليات جراحية ولأستقبال المزيد من الحالات المستعجلة أملا بالشفاء والحياة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، لدى استقباله المستشفى العائم برفية كبار الشخصيات، قوله، “إنها أجواء حرب وعلينا أن نتكاتف جميعا”.

وفي أحصائية لجامعة جون هوبكنز، التي تتابع ملف الأصابات بالكورونا في الولايات المتحدة الأميركية، سجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات بلغ 1228، تلتها ولاية واشنطن وسجلت 219 وفاة، ثم ولايات نيوجيرسي ولويزيانا وميتشغين وكاليفورنيا.